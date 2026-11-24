

Курорт LOTTE RESORT Monavie возведут в Одинцовском округе Подмосковья, в 25 км от МКАД. Гостиницу на 120 номеров и 140 вилл планируют ввести в эксплуатацию к августу 2031 года, первых гостей — принять в сентябре.



Для южнокорейской сети LOTTE HOTELS & RESORTS это первый курортный проект в Европе: сейчас компания управляет в России четырьмя пятизвёздочными городскими отелями — в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Владивостоке.



В составе курорта — отель на 120 номеров, виллы для семей и больших компаний, банный комплекс, открытые бассейны с пляжным клубом, рестораны и детские зоны. Отдельно — оздоровительный центр: диагностика, бальнео- и гидротерапия, спа и фитнес; заявлены программы активного долголетия и коррекции сна.



Курорт станет частью президенции «Монави» площадью 284 га: помимо гостиницы, здесь планируют построить 586 домовладений и благоустроить 5,5 км набережной. По данным инвесторов, вложения составят 43 млрд рублей, проект создаст более 1200 рабочих мест.



«Россия обладает огромным потенциалом за пределами крупнейших городов, — отметил инвестор проекта Артур Терисаян. — Международный гостиничный оператор и круглогодичная курортная инфраструктура позволят сформировать новое направление отдыха в Подмосковье».