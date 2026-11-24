Когда малыш появляется на свет, то, согласно законодательству, первые 30 дней жизни он получает бесплатную медицинскую помощь по полису ОМС матери или другого законного представителя. В течение 30 дней после получения свидетельства о рождении важно оформить для новорожденного собственный документ, поскольку полис ОМС гарантирует бесплатное медобслуживание в России в рамках Программы государственных гарантий. Именно по полису ОМС ребенок регулярно проходит медицинские осмотры, получает необходимое лечение, вакцинацию, а на дому его посещают педиатр и патронажная медсестра.

Бумажные и пластиковые полиса ОМС не выдаются с 1 декабря 2022 года, вместо них выпускается цифровой документ, оформить который можно несколькими способами.

Через портал «Госуслуги»

Перейдите в раздел «Здоровье» и выберете пункт «Управление полисом ОМС». Или введите запрос «Полис ОМС ребенку» через помощника Робота Макса. Цифровой полис поступит в течение 24 часов после подачи заявления.

В центрах «Мои документы»

От вас потребуется заполнить заявление. С собой нужно взять свидетельство о рождении, номер СНИЛС малыша и свой паспорт. После уведомления о готовности можно будет получить выписку с номером полиса и штрихкодом.

Не все отделения МФЦ оказывают такую услугу, поэтому лучше заранее выяснить это на сайте многофункционального центра.

В офисе страховой медицинской компании

Третий способ – лично посетить офис выбранной вами страховой медицинской организации. Потребуется паспорт родителя, СНИЛС и свидетельство о рождении ребенка.

В Архангельской области полис ОМС можно оформить в одной из двух страховых медицинских организаций: «СОГАЗ-Мед» или «Капитал МС».

Пластиковые и бумажные полиса ОМС продолжают действовать, застрахованный может предъявить любую версию. Получить бесплатную медицинскую помощь по ОМС можно не только на территории проживания, но и в любом регионе России.

По данным территориального фонда ОМС Архангельской области за 10 месяцев 2026 года цифровой полис ОМС уже оформили для 4684 новорожденных в регионе, а цифровые полиса ОМС с 2022 года получили почти 12 тысяч жителей региона.