

В первый день 17-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» состоятся пять сессий, которые будут посвящены международному сотрудничеству, перспективам промышленной кооперации, макроэкономическим трендам и влиянию нейросетей на трансформацию инвестиций. Основная тема форума – «Закаляя экономику: прочность как стратегия роста».



Будущее северных территорий России, развитие их потенциала, статус в глобальной экономике и отношения с международными партнерами обсудят во время дискуссии «Северный поворот: как Арктика меняет место России в мировой экономике».



На макроэкономической сессии дискуссия сосредоточится на вопросах экономического суверенитета России, поддержки производительности и качества труда, развития фондового рынка и ИИ-изации мировой экономики. Участниками обсуждения станут заместитель председателя Правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников. В диалоге также примут участие представители отечественного и международного бизнеса.



Сегодня перед Россией стоит задача возобновить инвестиционный цикл и выйти на траекторию устойчивого роста, пройдя закаливание жесткой денежно-кредитной политикой и внешними шоками. Выверенные, стратегические решения в этих условиях – это то, что формирует надежный запас прочности экономики, способствует раскрытию ее внутреннего потенциала, развитию передовых технологий и человеческого капитала.



Традиционно в первый день состоится пленарная сессия форума. Ее модератор – президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.



Форум 1-2 декабря пройдет очно. Трансляции сессий и выступления спикеров можно будет смотреть на официальном сайте форума в прямом эфире из любой точки мира.



Справка:



Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» проводится с 2009 года. В течение года он собирает частных инвесторов, финансовых экспертов, аналитиков, представителей крупных эмитентов и госструктур на региональных площадках, а завершается традиционным 2-дневным мероприятием в Москве.

