В Архангельске устранили аварию на электросетях, из-за которой часть жителей Привокзального района оставалась без света около пяти часов.

По данным «Россети Северо-Запад», причиной отключения стало повреждение кабельной линии напряжением 10 кВ. Энергетики восстановили электроснабжение к 1:10. В администрации города сообщили, что одновременно были отключены три кабельные линии, а окончательно последствия аварии устранили в 2:47.

Без электричества частично оставались жители улиц Тимме, Выучейского, Урицкого, Воскресенской, Дзержинского, Обводного канала и других районов города.