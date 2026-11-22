В Архангельске ограничили движение транспорта на перекрёстке улицы Урицкого и проспекта Ломоносова. Об этом сообщает администрация города.

На время проведения работ полностью перекрыто движение по улице Урицкого в районе дома № 3. Также закрыт поворот с проспекта Ломоносова на улицу Урицкого в сторону набережной и сквозной проезд через перекрёсток.

Изменились схемы движения общественного транспорта. В связи с ограничениями автобусы № 4, 9, 42 и 44 в направлении улицы Галушина следуют по набережной Северной Двины и проспекту Ленинградскому. Маршруты № 41 и 43 в обоих направлениях также проходят по набережной Северной Двины и проспекту Ленинградскому, без заезда на улицу Урицкого. Автобусы № 1, 3, 7, 23, 25 и 76 в направлении улицы Урицкого следуют по набережной Северной Двины, улице Выучейского и проспекту Ломоносова.

Маршруты № 1, 11 и 76 в направлении Троицкого проспекта проходят по улицам Урицкого, Обводному каналу, Выучейского и набережной. Автобус № 62 в направлении Троицкого следует по Обводному каналу, Выучейского и набережной, а в направлении улицы Галушина — по Выучейского, Ломоносова и Урицкого. Маршрут № 65 в направлении Троицкого проходит по Обводному каналу, Выучейского и набережной, а в направлении улицы Галушина — по Ломоносова, Выучейского, МРВ, набережной и Ленинградскому проспекту. Автобус № 75б следует по Обводному каналу, Выучейского, набережной и Троицкому проспекту.

«Посадка и высадка пассажиров осуществляется на оборудованных остановках по пути следования автобусов», - сказали в администрации.

Напомним, в Поморье опровергли фейк о массовом закрытии мостов.