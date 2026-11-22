В Архангельске на Краснофлотском мосту произошло ДТП с участием 18-летнего водителя. Авария случилась сегодня в 19:30, сообщает УМВД региона.

По предварительным данным Госавтоинспекции, молодой человек 2008 года рождения, управляя автомобилем Skoda, не справился с управлением и врезался в ограждение моста. В результате происшествия автомобиль получил механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

На время оформления ДТП движение по одной полосе было перекрыто. В настоящее время помехи для проезда устранены. Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, водительский стаж молодого человека составляет чуть более одной недели.

«По факту аварии проводится проверка», - прокомментировали в полиции.

Ранее на трассе М8 перевернулся автомобиль, пострадали трое взрослых и ребёнок.