В Архангельске к Новому году появится несколько тематических площадок, сообщил глава города Дмитрий Морев.

«В создании праздничной атмосферы участвуют и муниципальные, и коммерческие предприятия», — отметил мэр.

Уже в начале декабря на территории отреставрированного комплекса «Пивзавод Суркова» зажжётся праздничная ёлка. Пространство парка миниатюр ГК «Аквилон» украсит оригинальными фотозонами: в оформлении используют зеркала и гирлянды.

«Горсвет» установит новую экоелку из фонарей.

«Пять лет такой арт-объект украшает Красную пристань — специалисты повторно использовали 62 светильника, демонтированных при модернизации сетей. Ещё одна ёлка из фонарей появится в районе Буяновой пристани», — рассказал Дмитрий Морев.

В середине декабря в Банковском переулке разместят три фудтрака и большой отапливаемый шатёр с домашним кинотеатром, где будут показывать советские новогодние фильмы для семейного просмотра. Оформлением территории займется сеть народных ресторанов «Грядка». Оформление переулка построят вокруг тематики сказки. Для украшения используют 200 ёлок. В праздничные каникулы здесь пройдут конкурсы и мастер‑классы.