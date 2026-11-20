ТФОМС Архангельской области напоминает о разнице между «скорой» и «неотложной» медпощью.

Пациенты, которые обращаются за скорой медицинской помощью по ОМС, не всегда знают разницу между экстренной и неотложной формами этой помощи. Однако есть принципиальное различие по единственному критерию – прямая угроза жизни.

Скорая медицинская помощь – это экстренная служба, ее главная задача – спасти пациента, и вызывать ее рекомендуется только при состояниях, угрожающих жизни и здоровью.

Какие ситуации считаются экстренными?

нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни (например, инфаркт миокарда, инсульт, прогрессирующая стенокардия);

нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;

нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;

внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;

внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни;

травмы, представляющие угрозу жизни;

термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;

внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;

роды, угроза прерывания беременности.

На экстренный вызов, когда есть признаки угрозы жизни пациента, бригада «скорой» должна прибыть за 20 минут (для труднодоступных регионов интервал может быть дольше). Отказать в медицинской помощи в экстренной форме пациенту не имеют права даже при отсутствии полиса ОМС.

Когда прямой угрозы жизни пациента нет, то вызов считается «неотложным», и медпомощь в таком случае должны оказать в течение двух часов.

Какие ситуации требуют неотложной медицинской помощи?

внезапные острые заболевания или состояния без явных признаков угрозы жизни

внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.

То есть такие ситуации, когда пациент по состоянию здоровья не может сам обратиться в поликлинику, но при этом его жизни ничего не угрожает. Отделения неотложной медицинской помощи существуют и на базе поликлиник, куда пациент может обратиться самостоятельно.

При вызове бригады важно правильно и подробно описать состояние пациента и симптомы заболевания, чтобы диспетчер верно определил форму помощи, которая требуется человеку.

Территориальный фонд ОМС Архангельской области обращает внимание, если вы вызываете скорую медицинскую помощь на неотложный вызов, оцените, точно ли у пациента нет возможности самому добраться до поликлиники. Помните, что в момент выезда бригады по вашему вызову, другому человеку может понадобиться экстренная помощь для спасения его жизни.