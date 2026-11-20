ТФОМС Архангельской области напоминает о разнице между «скорой» и «неотложной» медпощью.
Пациенты, которые обращаются за скорой медицинской помощью по ОМС, не всегда знают разницу между экстренной и неотложной формами этой помощи. Однако есть принципиальное различие по единственному критерию – прямая угроза жизни.
Скорая медицинская помощь – это экстренная служба, ее главная задача – спасти пациента, и вызывать ее рекомендуется только при состояниях, угрожающих жизни и здоровью.
Какие ситуации считаются экстренными?
- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни (например, инфаркт миокарда, инсульт, прогрессирующая стенокардия);
- нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни;
- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;
- внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни;
- внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, представляющие угрозу жизни;
- травмы, представляющие угрозу жизни;
- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни;
- внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;
- роды, угроза прерывания беременности.
На экстренный вызов, когда есть признаки угрозы жизни пациента, бригада «скорой» должна прибыть за 20 минут (для труднодоступных регионов интервал может быть дольше). Отказать в медицинской помощи в экстренной форме пациенту не имеют права даже при отсутствии полиса ОМС.
Когда прямой угрозы жизни пациента нет, то вызов считается «неотложным», и медпомощь в таком случае должны оказать в течение двух часов.
Какие ситуации требуют неотложной медицинской помощи?
- внезапные острые заболевания или состояния без явных признаков угрозы жизни
- внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни.
То есть такие ситуации, когда пациент по состоянию здоровья не может сам обратиться в поликлинику, но при этом его жизни ничего не угрожает. Отделения неотложной медицинской помощи существуют и на базе поликлиник, куда пациент может обратиться самостоятельно.
При вызове бригады важно правильно и подробно описать состояние пациента и симптомы заболевания, чтобы диспетчер верно определил форму помощи, которая требуется человеку.
Территориальный фонд ОМС Архангельской области обращает внимание, если вы вызываете скорую медицинскую помощь на неотложный вызов, оцените, точно ли у пациента нет возможности самому добраться до поликлиники. Помните, что в момент выезда бригады по вашему вызову, другому человеку может понадобиться экстренная помощь для спасения его жизни.