В Архангельской области этой зимой планируют открыть 120 ледовых переправ: 97 транспортных и 23 пешеходных. Также на региональных дорогах оборудуют 14 зимников.

Из-за тёплой погоды ледостав задерживается на 13–20 дней. По прогнозу синоптиков, устойчивый лёд на реках может установиться в конце ноября — начале декабря.

Для перевозки жителей островных территорий Архангельска подготовили четыре буксира. В населённых пунктах, которые могут оказаться отрезанными от транспортного сообщения, созданы запасы продовольствия на срок от 8 до 60 дней.