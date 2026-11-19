Следственный комитет предъявил обвинение врачу-реаниматологу Северодвинской городской больницы по делу об убийстве пожилой пациентки. По версии следствия, медик ошибочно констатировал смерть женщины, а после того, как в морге обнаружили признаки жизни, намеренно ввёл ей препарат, вызвавший смерть.

Как сообщили в региональном управлении СК, после первоначальной констатации смерти пациентку направили в морг. Там сотрудники обнаружили, что женщина жива, и сообщили об этом в отделение реанимации.

Врач был направлен для оказания экстренной помощи, однако, как считает следствие, вместо этого он ввёл пациентке препарат, повлекший её смерть. Мотивом, по версии следователей, стало желание скрыть допущенную ошибку.

Медик задержан. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.