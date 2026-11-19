Архангельск получил паспорт готовности к отопительному сезону. Документ подтверждает, что город подготовил системы теплоснабжения к зиме и способен оперативно реагировать на аварии, однако не гарантирует полного отсутствия повреждений на теплосетях.

Сейчас теплоснабжение областного центра обеспечивают Архангельская ТЭЦ и 45 локальных котельных.

В этом году на Архангельской ТЭЦ отремонтировали турбину, котлоагрегаты и другое оборудование. ТГК-2 заменила пять проблемных участков теплосетей, в том числе на проспекте Обводный канал. Также началось строительство четвёртого вывода от Архангельской ТЭЦ.