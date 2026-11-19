Исполнявший обязанности главного врача Первой городской клинической больницы имени Еликаниды Волосевич попрощался с коллективом после двух лет руководства учреждением. Попов возглавил клинику в августе 2024 года, до этого работал заведующим хирургическим отделением областной больницы.

На прощальной встрече он подвёл итоги работы и рассказал о проблемах, с которыми столкнулась больница. Среди них — задержки оплаты со стороны территориального фонда ОМС и увеличение потока пациентов после сокращения стационарных коек в других городских медучреждениях.

Причины ухода Попова пока неизвестны. Официальных комментариев регионального Минздрава не поступало.