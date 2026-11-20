В Вельске Архангельской области пожарные спасли маломобильного мужчину из горящей квартиры. Сообщение о пожаре в доме барачного типа поступило в экстренные службы 19 ноября в 19:40. До приезда пожарных дом успели покинуть 10 жильцов: они и сообщили экстренным службам, что внутри горящего здания может находиться еще один человек.

Дверь горящей квартиры, в которой проживал мужчина 1980 года рождения, была заперта. Пожарные взломали дверь. Внутри, в густом дыму, был обнаружен пострадавший — он лежал на полу у окна без сознания. Огнеборцы незамедлительно надели на него спасательный капюшон, по рации вызвали бригаду скорую помощь и вынесли мужчину на свежий воздух.