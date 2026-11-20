На Северной железной дороге завершили подготовку к работе зимой вокзалов, пассажирских зданий и залов ожидания на станциях, платформ, а также пригородного подвижного состава.

— Наша задача — создать комфортные условия для пассажиров в зимний период. Особую ответственность на нас накладывает то, что Северная магистраль проходит по обширным приполярным и заполярным территориям, — стараемся, чтобы суровый климат не был помехой в путешествиях по железной дороге, — сказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов.

На вокзалах и в пассажирских зданиях проверили системы отопления, водоснабжения, уличного освещения, отрегулировали входные двери, утеплили окна. Также организовали работу по своевременной уборке снега и устранению гололеда на платформах и привокзальных территориях.

Подготовили 33 вокзальных комплекса, 209 пассажирских зданий и залов ожидания, 996 пассажирских платформ. Кроме этого, готов к зиме и подвижной состав - 15 электропоездов («Скворцы» ЭП2Д и ЭП2ДМ, ЭД9М, ЭД4М), 22 рельсовых автобуса РА-3 «Орлан» и 44 вагона локомотивной тяги. В моторвагонном депо Данилов, а также на производственных участках в Рыбинске, Иваново, Архангельске, Котласе и Печоре проверили техническое состояние кузовов, колесных пар, сцепных и тормозных устройств, тележек и рам вагонов. Техобслуживание прошли системы оповещения и пожарной безопасности, обогрева и кондиционирования воздуха, электро- и водоснабжения.