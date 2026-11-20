Председателем Архангельского областного суда стала Светлана Устинович. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сегодня нового руководителя представил региональному юридическому сообществу и представителям власти первый заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.

Светлана Устинович работает в судебной системе более 35 лет. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский отметил её профессиональный опыт и выразил уверенность, что под её руководством областной суд сохранит высокие стандарты работы.