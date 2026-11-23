За минувшие сутки в регионе произошло два ДТП с участием несовершеннолетних. Пострадали школьники 8 и 11 лет.

В деревне Повракульской водитель Geely Emgrand сбил восьмилетнего мальчика, который вышел на дорогу из-за стоявшего автомобиля в неположенном месте. Ребёнка госпитализировали.

В Коряжме на парковке у торгового центра на проспекте Ленина водитель Hyundai сбил 11-летнего школьника, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Мальчику оказали разовую медицинскую помощь.

По обоим фактам ДТП полиция проводит проверки.