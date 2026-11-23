С 24 ноября на пересечении проспекта Обводный канал и улицы Гагарина в Архангельске начнёт действовать новая схема работы светофоров. Изменения призваны повысить безопасность движения: в 2026 году на этом участке произошло три ДТП с пострадавшими.

Основное нововведение — разделение транспортных потоков, чтобы исключить пересечение конфликтующих направлений. Также синхронизируют работу светофоров на пересечениях Обводного канала с улицами Гагарина и Советских Космонавтов.

Настройку оборудования проведут в ночь с 23 на 24 ноября. После запуска специалисты будут наблюдать за дорожной ситуацией и при необходимости корректировать режим работы светофоров.