В Архангельской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте помещений областного центра занятости населения. По версии следствия, руководитель подрядной организации похитил более 5,5 млн рублей, выделенных на выполнение работ в рамках национального проекта.

Как установила прокуратура Ленского района, подрядчик получил аванс, убедив заказчика в необходимости его перечисления. Однако ремонт в предусмотренном объёме и сроки выполнять не собирался, а полученные деньги направил на другие цели.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.