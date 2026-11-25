Кто поможет пройти весь путь от планирования беременности до рождения малыша?

В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Материнство - это не только личное событие, но и зона гарантий государства. Система обязательного медицинского страхования обеспечивает непрерывное сопровождение будущей мамы.

Первый шаг: проверка «фундамента»

Здоровая беременность начинается ещё до появления двух полосок на тесте. Перед планированием беременности врачи рекомендуют оценить своё репродуктивное здоровье. Оба партнёра в возрасте от 18 до 49 лет могут бесплатно по полису ОМС пройти комплексное обследование, чтобы выявить, есть ли у них скрытые инфекции, воспалительные процессы и другие факторы, которые могут помешать успешному зачатию или нормальному течению беременности.



На первом этапе репродуктивной диспансеризации женщин осматривает гинеколог, а мужчин - уролог. Врачи берут анализы, в том числе на вирус папилломы человека. При необходимости пациента направляют на второй этап к врачам других специальностей и на дополнительные исследования.



Кроме того, будущим родителям рекомендуется вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек и добавить в рацион продукты, богатые фолиевой кислотой: яйца, бобовые, листовую зелень, брокколи, орехи, свёклу и цитрусовые.

Второй шаг: наблюдение и скрининги

Встать на учёт в женской консультации будущей маме важно до 11 недель беременности. Не обязательно делать это по месту регистрации, можно выбрать любую, работающую в системе ОМС.



Ведение беременности по полису ОМС включает в себя комплекс бесплатных медицинских услуг: наблюдение у акушера-гинеколога, консультации профильных специалистов, лабораторные и инструментальные исследования (анализы крови и мочи, мазки, УЗИ, КТГ и ЭКГ).



Три обязательных УЗИ-скрининга будущая мама должна пройти на сроках 11-13 недель, 18-20 и 34-35 недель.



В 2026 году в программу государственных гарантий входит неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). У беременных из групп среднего или высокого риска берут кровь и с высокой точностью оценивают вероятность хромосомных аномалий у плода. Для анализа нужна только кровь матери, что гарантирует безопасность плода.



Если возникнет необходимость, то госпитализация в гинекологический стационар до родов или в отделение патологического ведения беременности покрывается за счёт средств ОМС.

Третий шаг: направление в роддом и роды

В 39 недель беременности врач выдаёт женщине направление на госпитализацию в роддом и обменную карту. Оно выписывается с ориентацией на региональную схему маршрутизации пациентов. Но это не значит, что в других роддомах откажут, если обратиться туда с вдруг начавшимися схватками. Полис ОМС действует на всей территории России.



Современные стандарты в том числе ориентированы на комфорт роженицы, поэтому по закону женщину может сопровождать муж или другой член семьи. Партнёрские роды медицинские организации проводят совершенно бесплатно, но нужно учитывать требования роддома (например, если просят принести справки о здоровье и вакцинации партнёра).



Новорождённого после появления на свет выкладывают на грудь или живот матери, контакт «кожа к коже» очень важен для начала грудного вскармливания, стабилизации состояния малыша и формирования микрофлоры.

«А что если?»

К сожалению, иногда пары сталкиваются с диагнозом «бесплодие». В таких ситуациях ОМС предлагает выход: процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Если в течение года после постановки диагноза и лечения беременность не наступает, то женщину могут направить на ЭКО.



Женщины старше 35 лет по решению врачебного консилиума могут быть направлены на процедуру раньше - после полугода безуспешного лечения. В тарифы ОМС включены все этапы ЭКО, кроме суррогатного материнства и использования донорского материала. Оплачивается и обследование, и стимуляция, и перенос эмбриона, и наблюдение до наступления беременности.



- Возможность проведения процедуры ЭКО по ОМС - это весомое достижение нашей системы здравоохранения. Семьи, которые столкнулись с диагнозом «бесплодие», теперь не тратят сотни тысяч рублей, чтобы прижать к сердцу своего родного ребёнка. За десять месяцев 2026 года в Архангельской области провели 760 циклов ЭКО по ОМС, на эти цели в медицинские организации переведено 99,6 миллионов рублей. И ежегодно объём финансирования процедуры только растёт, - отметила исполняющий обязанности директора ТФОМС Архангельской области Наталия Исакова.



В Архангельской области услугу ЭКО оказывают Архангельская областная клиническая больница и две частные клиники. Кроме того, в рамках территориальной программы ОМС процедуру могут провести по желанию женщины за пределами Архангельской области, например, в Санкт-Петербурге или в Вологде. За десять месяцев текущего года на территории других субъектов выполнено 55 циклов ЭКО.



Справка:



С января по октябрь текущего года репродуктивную диспансеризацию по ОМС прошли 94 тысячи жителей Архангельской области.

Лидия ЗАЙЦЕВА



ТФОМС АО. Из еженедельника АИФ в Архангельске № 47 25/11/2026

