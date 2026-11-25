В аэропорту Талаги приземлился опытный самолёт МС-21 с заводским номером 0013. Лайнер, оснащённый отечественными двигателями ПД-14, приступил к дополнительным сертификационным испытаниям.

Специалисты проверяют поведение самолёта при естественном обледенении: оценивают образование льда, устойчивость и управляемость машины, а также работу бортовых систем. Особое внимание уделяют системе автоматического управления.

МС-21 уже проходил аналогичные испытания в Архангельске в марте 2026 года. Тогда экипаж выполнил шесть полётов продолжительностью от четырёх до семи часов. Нынешняя программа расширена. Проверки необходимы для подтверждения безопасности лайнера в различных погодных условиях перед получением сертификата и началом регулярной эксплуатации.