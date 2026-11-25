

Аналитики ВТБ оценили финансовое поведение банковских клиентов в России. С возрастом оно меняется предсказуемо, но неравномерно: растет доля трат на здоровье и повседневные покупки, а доля людей с накоплениями растет почти в 10 раз – с 5% среди несовершеннолетних до 48% у клиентов старше 70 лет. При этом пик кредитной активности приходится на возраст 31–50 лет.



Супермаркеты остаются главной статьей расходов во всех возрастах, однако их доля меняется волнообразно: 41% у клиентов 6–18 лет, 34% у 19–30 лет и 45% у людей старше 70 лет.



Наиболее заметные изменения видны в расходах на здоровье: с 3% в группе 6–18 лет до 14% у клиентов старше 70 лет. Одновременно с 6,4% до 0,2% сокращается доля трат на театры и кино, а на спортивные товары снижается с 0,4% до 0,2%.



Доля клиентов, имеющих хотя бы один вклад или накопительный счет от 1 тыс. рублей, последовательно растет с возрастом: 5% в группе 6–18 лет, 12% у 19–30-летних, 17% у 31-40-летних и 23% у 41–50-летних. К 51–60 годам накопления есть уже у 31% клиентов, а в группе 61–70 лет – у 40%.



Самая большая сумма среднего пополнения накопительного счета – у клиентов 41–50 лет – 19,9 тыс. рублей. У 31–40 лет и 51–60 лет – примерно 18 тыс. рублей, до 18 лет – 9,5 тыс. рублей, а у старше 70 лет – 11 тыс. рублей.



Максимальная кредитная активность – 31–50-летних. Ипотека наиболее характерна для 31–40-летних: 11% против 8% у 41–50-летних и 3% у 51–60-летних. После 60 лет кредитная нагрузка снижается. Доля автокредитов у клиентов старше 70 лет сокращается до 0,1%. Пик кредитной активности приходится на период формирования семьи, покупки жилья и крупных расходов.

