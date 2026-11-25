Суд в Новодвинске признал недействительным брак мужчины с инвалидностью, которого, по данным прокуратуры, обманом вывезли в Санкт-Петербург и под угрозами заставили жениться на малознакомой женщине.

Как установила проверка, на банковский счёт мужчины поступило более 5 млн рублей. Чтобы получить доступ к деньгам, на одного из участников группы оформили доверенность на распоряжение счётом, после чего средства сняли. При этом супруги не жили вместе, не вели общего хозяйства и не собирались создавать семью.

Прокуратура добилась признания брака недействительным и аннулирования записи о его заключении. По выявленным фактам в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц. Расследование продолжается.