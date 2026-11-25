В Архангельске проверят работу двух новых комплексов автоматической фиксации нарушений в городской среде — «Дозор-М3» и «Дозор МП». Их установят на автомобили «Архтелецентра».

Сейчас для муниципальных рейдов используют систему «Софтлоджик». С её помощью выявляют незаконные граффити, снежные навалы, сосульки на крышах и парковку на газонах.

В течение трёх месяцев специалисты будут сравнивать работу всех трёх комплексов. По итогам испытаний городские власти решат, стоит ли использовать оборудование «Дозор» в дальнейшем.