Крупная авария на теплотрассе в Архангельске оставила без отопления и горячей воды более сотни домов и тысячи горожан. В зону аварии попал самый большой по количеству квартир жилой дом.

В районе дома № 11 по улице Касаткиной обнаружен дефект на теплотрассе. В связи с этим с 18:30 25 ноября до окончания работ в округе Майская Горка будет ограничено теплоснабжение, сообщила администрация города. Как сообщили в ТГК-2, теплоснабжение будет организовано с пониженными параметрами по временной схеме. Система отопления останется под давлением теплоносителя в обратном трубопроводе. Однако, по факту, теплоснабжение не ограничено, оно полностью отсутствует, о чём свидетельствуют многочисленные сообщения горожан.

Под ограничение попали:

ул. Прокопия Галушина, 3, 4, 5, 6/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 12, 14, 18, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23, 23/1, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 26/1, 28, 28/1, 28/1-А, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 32/1;

ул. Федора Абрамова, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, 14, 15 стр.2, 16, 16/1, 17, 18, 18/1, 18/2, 19, 20;

ул. Некрасова, 2;

ул. Стрелковая, 22, 24/2, 25, 25/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 27/1, 28;

пр-кт Ленинградский, 40, 40/1, 40 стр.3, 105, 107, 107/3, 109, 111, 113, 115;

пр-кт Московский, 33, 35, 35/1, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 45, 45/1, 45/3, 46, 48, 50, 50/1, 51, 52, 53, 54, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 57, 57/2;

ул. Карпогорская, 12/3, 12/4, 14, 14/2, 18, 26, 28, 28/1, 28/2, 30, 32, 34, 36, 37;

ул. Полины Осипенко, 3/1, 5, 5/1, 5/2, 7, 7/1, 7/2, 9;

ул. Первомайская, 25, 27;

ул. Красной Звезды, 1/1, 3;

ул. Октябрят, 23, 25, 30/2, 38.

Движение по улице Касаткиной в районе места аварии сейчас полностью перекрыто.

Работы по восстановлению теплоснабжения в Майской горке велись всю ночь.Восстановить циркуляцию теплоносителя планировлось в 6-7 часов утра, но в 7.30 батареи в домах людей ледяные.