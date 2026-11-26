Прокуратура Архангельской области организовала проверку после гибели двух детей при пожаре в частном доме в посёлке Подюга Коношского района. Трагедия произошла 25 ноября. Погибшим детям было 5 и 6 лет.

По предварительной информации, в момент пожара дети находились дома одни, без присмотра взрослых. В доме проживала многодетная семья, воспитывающая шестерых несовершеннолетних детей.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности, законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей. Кроме того, будет дана оценка работе ответственных должностных лиц по профилактике пожаров.