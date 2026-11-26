Архангельский «Водник» потерпел домашнее поражение от кемеровского «Кузбасса» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча на стадионе «Труд» завершилась со счётом 2:3, хотя после первого тайма хозяева вели с преимуществом в два мяча.

Счёт на 10-й минуте открыл Вадим Клыгин, на 44-й минуте мяч в ворота соперника отправил Никита Баев. Но после перерыва кемеровчане переломилиситуацию. На 69-й минуте Александр Баздырев сократил отставание, на 85-й Янис Бефус сравнял счёт, а спустя чуть больше минуты Семён Плюха забил победный мяч.

Следующие игры «Водник» проведёт на выездах, но к концу года вернётся на домашний лёд.