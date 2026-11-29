В Онеге в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» завершился ремонт памятника «Персей», сообщает администрация Онежского муниципального округа.

Стоимость работ составила около 830 тысяч рублей. Специалисты отремонтировали обелиск и цоколь, восстановили парапет, благоустроили прилегающую территорию, смонтировали памятную табличку и выполнили другие работы.

Во время приемки обнаружились недочеты. Власти направлили претензию в адрес подрядчика. Отмечается, что замечания будут устранены в рамках гарантийных обязательств.