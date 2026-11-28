В Архангельской области за минувшие сутки зарегистрировали четыре пожара — к счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Для ликвидации огня задействовали 37 человек и 11 единиц техники.

Один из самых серьёзных случаев произошёл в деревне Чевакино Холмогорского округа: там сильно пострадал огнём дачный дом. В Северодвинске на улице Окружной загорелись отходы на открытой площадке — площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. В посёлке Урдома Ленского округа пламя охватило частный гараж: огонь повредил кровлю и стены по всему периметру, а также серьёзно затронул стоявший внутри легковой автомобиль. Ещё один пожар случился в деревне Родионовская Виноградовского округа — там пострадала кровля частной бани.

Кроме того, в Вельском округе на трассе Коноша — Вельск случилось ДТП: водитель не справился с управлением и съехал в кювет. На место прибыли пожарные: они оценили обстановку, отключили клеммы аккумулятора, стабилизировали машину и собрали необходимые сведения.