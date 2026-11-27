В Архангельске перед судом предстанет 47-летняя местная жительница, обвиняемая в применении насилия в отношении судебного пристава. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, инцидент произошёл в отделении судебных приставов по Ломоносовскому округу. Женщина не дождалась приёма у начальника отдела и нарушила общественный порядок. На требование пристава прекратить противоправные действия и покинуть помещение она толкнула его в грудь, не менее двух раз ударила по лицу и несколько раз — ногами по телу. Сотруднику была причинена физическая боль.

Действия женщины квалифицированы по части 1 статьи 318 УК РФ — применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.