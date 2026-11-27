Сотрудники Росгвардии обнаружили в Новодвинске двух пропавших школьниц из Архангельска. Девочек 2010 и 2012 годов рождения нашли около 23:00 на улице Космонавтов. Они подходили под ориентировку, поступившую из областного центра.

Как выяснилось, подруги сообщили родителям, что переночуют друг у друга, но вместо этого без разрешения уехали в другой город. Когда девочки не вернулись домой в назначенное время и не обнаружились по указанным адресам, родители обратились в полицию.

Информацию о розыске передали всем наружным нарядам полиции и Росгвардии. После беседы росгвардейцы передали школьниц полицейским для дальнейшего разбирательства и возвращения домой.