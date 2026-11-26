

В рамках 17-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» впервые состоится панельная сессия, посвящённая реализации наиболее значимых арктических проектов - «Северный поворот: как Арктика меняет место России в мировой экономике».



Среди приглашённых спикеров — министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, председатель комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, а также губернаторы арктических регионов, руководители профильных ведомств и представители крупного бизнеса. Модератором дискуссии выступит партнёр, руководитель практики бизнес-консультирования «Технологии Доверия» Михаил Баженов.



Участники сессии планируют обсудить условия для реализации проектов в Арктической зоне России: согласованность действий государства и бизнеса, в том числе в части мер государственной поддержки, комплексное развитие производств и инфраструктуры, качество жизни населения арктических регионов. Отдельное внимание будет уделено привлечению долгосрочного заёмного финансирования и частных инвестиций, а также использованию механизмов государственно-частного партнёрства для развития арктических проектов.

