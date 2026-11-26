Бюджет территориального фонда ОМС Архангельской в 2027 году составит 43626,7 млн рублей. 43307,7 млн рублей из этих средств направят на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Средний подушевой норматив в будущем году составит 25,3 тыс. рублей на человека, что выше на 10,5%, чем в 2026 году. К 2029 году планируется увеличение базового показателя финансирования на одного человека до 28,5 тыс. рублей.

Бюджет ТФОМС Архангельской области сбалансирован по доходам и расходам. Он обеспечивает увеличение заработной платы врачей и среднего и младшего медицинского персонала, рост остальных расходов медицинских организаций, работающих в сфере ОМС, на индекс потребительских цен с 1 января, а также финансовое обеспечение реализации базовой и территориальной программ ОМС.

«Бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области на 2027 год запланирован выше на 6,6% по сравнению с текущим годом. В нем учтен рост потребительских цен и заработных плат медицинских работников, и увеличено подушевое финансирование. При этом количество застрахованных в Архангельской области к 2026 году сократилось на 18 тысяч человек», - отметила исполняющий обязанности директора ТФОМС Архангельской области Наталия Исакова.