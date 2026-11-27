По информации Гидрометцентра Северного УГМС, выходные дни 28–29 ноября в области пройдут под влиянием скандинавского антициклона. Погода будет облачная с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер западных направлений, слабый до умеренного. Температура от -1 до -6°, ночью при прояснениях местами до -11°.

А на следующей неделе погода будет меняться. В начале недели через область пройдёт атлантический циклон. Пройдет снег. Температура от 0 до -5°, местами до -10°. К концу недели станет заметно холоднее. Температура ожидается -5, -10°, при прояснениях до -17°.